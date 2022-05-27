金庸寫出多部膾炙人口的武俠小說，例如《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《笑傲江湖》等，作品屢次被改編成電視劇、電影甚至是動畫，而他筆下人物的名字更是無人不曉，不過他取名時並非亂取，其實都藏有學問。

根據《梨視頻》報導，武俠小說泰斗「金庸」為書中人物取名時，會從3個方向命名，第一是「傳統文化」，例如《射鵰英雄傳》中的「乾坤五絕」，剛好對應傳統的五行學說，其中的南在五行屬火，南帝為「一燈大師」，出自《法華經》「以一燈傳諸燈，終至萬燈皆明。」而其秘技是「一陽指」，南方在五色中屬赤，「燈」與「陽」皆為赤紅色。

而西在五行中屬金，西毒也就是歐陽鋒，名字裡的「鋒」為金字旁，五色中為白色，因此他長居於白駝山；東則屬木，東邪黃藥師，其中「藥」字就有個木，五色中為青，故身穿青色布袍；北的五行屬水，北丐洪七公的「洪」為水字旁；中央在五行中屬土，中神通王重陽，而王重陽築活死人墓以蔽之，有深藏土中的意思。

第二種是從「古籍文學」命名，以《天龍八部》的段正淳與情人阮星竹所生的阿朱、阿紫為例，出自於《論語·陽貨》的「惡紫之奪朱也。」古人常用「朱紫」比喻以邪亂正，在南北朝劉孝標《廣絕交論》就寫到「雌黃出其唇吻，朱紫由其月旦」，以「朱紫」為兩姐妹命名，金庸的愛憎之情不言自明。

另外，有些人物名字看似普通，但其實也有典故，例如《天龍八部》的木婉清，出自《詩經·野有蔓草》「有美一人，婉如清揚」；《倚天屠龍記》的周芷若出於《漢書》「衡蘭芷若」；《飛狐外傳》程靈素則是古醫藥典籍《黃帝內經》中的《靈樞》、《素問》二章；《書劍恩仇錄》李沅芷出自於屈原的《湘夫人》，「沅有芷兮澧有蘭，思公子兮未敢言」。

第三種則是「歷史用典」，郭靖和楊康為勿忘「靖康之恥」而命名；《天龍八部》中的函谷八友，是逍遙派蘇星河的8名弟子，其中大哥「琴顛」康廣陵，名字來自嵇康的《廣陵散》；二哥「棋魔」范百齡，命名來源是明清時期兩位圍棋國手的名字，分別是范西屏和過百齡。