還我眼淚！一名網友日前在自家陽台，發現一隻莫名出現的小烏龜，附近飛滿蒼蠅，而小烏龜一動也不動，看似已經喪命，牠的龜殼上還被畫滿詭異圖案，網友認為牠生前可能遭虐待，感到非常痛心，豈料翻開烏龜屍體後，真相讓他瞬間傻眼。

臉書粉專《爆料公社一日小編》分享一則趣聞，一名網友在家中陽台上發現小烏龜，而附近還有不少蒼蠅，小烏龜一動也不動，就算網友嘗試用水淋，烏龜依舊有沒有任何動靜，而且牠的龜殼上被畫滿奇怪的文字與圖案，還飄出陣陣惡臭味，推測小烏龜可能已喪命，而且生前恐遭人惡意虐待。

原PO不知如何處理，因此在網路上發文求助，「請問這是什麼烏龜？請問那些莫名文字是咒文嗎？可以拿去丟掉嗎？為什麼會有那麼多蒼蠅啊？」不少網友回應，「真的好殘忍，竟然在烏龜身上刻東西」，但也有人發現不對勁，「假的吧！前肢是海龜的腳，但後肢卻是陸龜」。

最終原PO鼓起勇氣，將烏龜翻過來檢查，才發現這根本不是真的烏龜，而是一塊烏龜造型的磁鐵，讓他傻眼的說「到底誰家磁鐵丟來我家陽台啦......嚇死我了！」。事後有專業網友提到，烏龜身上畫有Sabah字樣，指的是馬來西亞東馬一個州屬「沙巴」，「海龜是受保護的動物，這是紀念品，不是真龜」。