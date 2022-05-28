Driver killed in crash at same bus stop where he fatally hit woman eight years earlier https://t.co/7uSI1KXCXS pic.twitter.com/XvDDwzCG8U — The Mirror (@DailyMirror) May 27, 2022

英國倫敦一名35歲男子騎車高速衝撞公車站，造成全身多處骨折、嚴重顱內出血，送醫後不治身亡。不過巧合的是，他喪命的地點正是8年前，他開車撞死一名31歲等車女子的肇事地點，當時還造成一名男子重傷。

綜合外媒報導，男子戴維斯（Carpenter Nathan Davis）2012年12月22日凌晨5時20分，駕駛奧迪行經諾伯里區（Norbury）斯特里漢姆高路（Streatham High Road）公車站時撞上了兩位等車民眾，導致31歲女子維若妮卡（Veronica Chango Alvarez）身亡，另一名51歲男子重傷。

得知自己闖禍的戴維斯當下嚇得棄車逃逸，但最終仍遭到警方逮捕，判處5年4個月的有期徒刑和取消駕照6年。沒想到他出獄後，於2020年9月騎車行經當年車禍地點時，在限速50公里的路段，以時速96公里的速度高速行駛，並離奇撞上公車站廣告箱，劇烈的撞擊讓他當場彈飛到對向的人行道上，造成全身多處骨折和嚴重顱內出血。不幸的是，戴維斯經過12天搶救，仍死於脊椎、前臂和骨盆骨折導致的器官衰竭。

法院近日審理該案時，一名目擊意外發生的公車駕駛表示，戴維斯在當天上午6時48分撞上公車站之前，以時速80公里以上的速度在馬路上狂飆；另一名目擊者則說，戴維斯疑似是為了避免撞上分隔島，才會突然急轉彎。

驗屍官瓦倫丁（Sarah Valentine）相驗後指出，事發現場沒有發現障礙物，也沒有任何會導致車禍發生的物件，加上機車狀況良好，戴維斯也有正確穿戴安全配備，最後以交通事故總結，並認為整起事件與2012年的事故沒有關聯，戴維斯在同一地點喪命純屬巧合。