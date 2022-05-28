愛爾蘭一名66歲男子和妻子纏綿完10分鐘後，突然失去記憶，完全不記得前一天所發生的事。緊急就醫檢查後，醫師發現男子罹患「短暫性全面腦失憶」（Transient global amnesia），7年前也曾發生過類似情況，背後主因跟性行為有關。

綜合外媒報導，愛爾蘭醫學雜誌（Irish Medical Journal）近日發表了一起特殊案例，一名66歲男子在與妻子發生性行為後，約莫10分鐘便失去記憶，誤以為自己忘了前一天的結婚紀念日，但其實當天兩人有一起慶祝，他卻絲毫沒有印象，還不斷追問前一天的細節，最後在家人建議下前往利默里克（Limerick）醫院就醫。

由於男子能清楚說出自己的姓名、年齡等切身資訊，但偏偏就是忘了前一天發生的事情，醫師確定他的長期記憶沒有問題，直到經過MRI磁振造影檢查，醫師才發現男子的大腦左內側顳葉（medial temporal lobe）顯示出典型「短暫性全面腦失憶」（Transient Global Amnesia，簡稱TGA）現象。

這類患者會突然間暫時性記憶喪失，忘記發作前一小段時間發生過的事情，甚至認不出自己的親人，不過時間通常不會很長，幾個小時內就會恢復。醫師追蹤發現，男子7年前也曾出現過類似情況，同樣也是發生在性行為後。

報導指出，TGA好發的年齡層介於50歲至70歲之間，每10萬人中大約有5人會有這類疾病，男子當時是在事發72小時後才就醫，且症狀容易與其他疾病混淆，才沒有及時診斷出來。至於發病原因，目前尚不清楚，有可能是劇烈運動、輕度頭部外傷、情緒壓力大、突然泡入冷水或是熱水等因素導致，患者每年復發率在6％到10％之間。