結婚籌備過程繁瑣，尤其是聘金多寡，經常因為雙方認知有所出入而談不攏，甚至因此分手。大陸就有一名年輕辣媽，因為兒子付不出聘金，決定捨身成全兒子的幸福，打算將同為單親家庭的女方爸爸給追到手，以此拿到更高的聘金，如此一來兒子就能順利結婚。她將計畫PO上抖音（TikTok）後，隨即引爆網友熱議。

綜合陸媒報導，該名辣媽透露，兒子與女友感情穩定，並且有結婚打算，沒想到女方爸爸卻開出16.6萬人民幣（約新台幣73萬元）的聘金，讓經濟不寬裕的他們負擔不起，但兒子又堅持非對方不娶，加上親友們拒絕借錢，辣媽只好親自出馬，祭出「先當後媽」計畫，希望能夠拿下女方爸爸。

根據抖音影片顯示，一名打扮得光鮮亮麗、身材婀娜多姿的年輕辣媽透露，自己為了將兒子扶養長大，一直沒有再嫁，沒想到兒子的婚姻大事卻卡在聘金上，得知女方爸爸也是單身後，決定「不要老臉了」，意圖將對方勾引到手，並向對方討18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）的聘金，這樣一來，兒子娶妻的聘金就有著落了。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言大讚「根本計畫通」、「親上加親，幹得漂亮」、「肥水不落外人田」；不過也有人認為，這只不過是抖音上的拍片題材，「太扯了，她只是想蹭流量、炒話題而已」、「真有這回事的話，記得放上跟女方爸爸的合影」。