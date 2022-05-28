寵物金魚被野放到寬闊水域後，牠們不僅能存活，還可以長到2英尺（約61公分），再加上牠們個性大膽又慾望無窮，會吃光溪河裡的昆蟲與蝌蚪，對本土物種造成嚴重破壞，宛如殺戮怪物，因此科學家對此進行研究，呼籲民眾不要隨意放生金魚。

根據《鏡報》報導，貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfas）博士迪基（Dr James Dickey）對被野放的金魚進行研究，發現寵物金魚不僅容易獲得，而且永遠不滿足，行為又非常大膽，因此對溪河造成危害，被野放至寬闊水域後，牠們會大肆吃掉昆蟲和蝌蚪，甚至破壞底部沉積物，把植物連根拔起，導致水質變差。

寵物金魚被野放後，會壓縮原生物種的生活空間，影響生物多樣性，而且金魚適應力強，以北歐較冷的氣候為例，非本地物種在北歐較難生存，但金魚卻能夠忍受這種條件的氣候，而且金魚常見又受歡迎，在各大遊樂場還被當成獎品送給兒童，也容易造成民眾隨意放生的問題。

《科學人》（Scientific American）雜誌曾在2013年報導指出，研究員在太浩湖（Lake Tahoe）拖網捕撈時，意外捕到一條身長約1.5英尺（約46公分）、重4.2磅（約1.9公斤）的金魚，還有一名網友曾在《Reddit》分享照片，指爸爸的親戚40年前在一場園遊會上撈到一條小金魚，之後就帶至住家附近的池塘野放，沒想到牠卻長成巨獸，幾乎快和半個人一樣長。