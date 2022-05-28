古代封建社會，皇帝是萬人之上的九五之尊，閒暇之餘更會出遊打獵，除了鍛鍊身心，還可以弘揚武德，不過根據《清宮密檔》記載，康熙三十七年的秋天，康煕皇帝帶領百官前往木蘭圍場狩獵時，卻發生了一件憾事，讓他愧疚不已。

陸網報導，康熙在狩獵過程中，一時棋癮大發，便叫隨從拿出棋盤，打算找身邊的人與他對弈，一旁的大臣李光地為了不掃他的興致，便與康熙一起下棋，但他深知皇帝秉性，即便自己技高一籌，下棋時仍處處謙讓，分寸拿捏得恰到好處。

康熙也明白，下屬和他對弈一定不敢拿出真本事，自己也無法享受下棋的樂趣，便對周圍所有隨從說道，若是有人下棋贏了他，必有重賞。康熙語畢，立刻就有一位名叫那仁福的侍衛自告奮勇，並且跪在棋盤前與康熙對弈，雖說那仁福只是侍衛，但是他的棋藝了得，沒多久康熙就屈居下風。

明眼人都能看出，只要那仁福再多走幾步棋，康熙必輸無疑，這時一旁的太監為了不讓皇帝下不了台，於是機警喊道，「萬歲爺，剛剛那邊跑過去了一隻大老虎，我們還是趕快去追趕獵物吧！」康熙聽了之後立刻起身準備去追老虎，但因為棋還沒下完，便對著那仁福說，「你守在棋盤這裡，不要離開寸步，等朕打獵回來我們接著下棋。」隨後眾人便離開追捕太監口中的老虎，只留下那仁福守在棋盤前面。

後來隨著天色已晚，康熙一行人就回到行宮下榻休息，加上康熙連日來忙於政務，早將下棋的事情忘得一乾二淨，直到10天之後，康熙又帶人進入圍場打獵，行經當初下棋的小山坡時，才發現那仁福還跪在棋盤前，早已活活餓死。

康熙看見這幕景象時痛心疾首，認為自己貴為天子，別人對他說的話非常重視，但是自己卻只顧著遊玩打獵，害一條年輕的性命就此斷送，於是便脫口說了「君而無信，何以為君？」成了千古名言。後來康熙下旨厚葬了那仁福，還寫了一首詩弔唁他，「侍臣松下守枰台，逐虎歸來命已衰。未識君王輕許諾，悔將一馬踏車來」。