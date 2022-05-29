大陸有許多農村地區，仍保有婚鬧的習俗，不少人假藉「鬧洞房」，對伴娘伸出鹹豬手，即便官方想要改變這項陋習，但似乎成效不彰。不過河北省石家莊日前發生一起迎親婚鬧事件，因為迎娶新娘時一直受阻，伴郎竟然朝新娘房丟擲2枚煙霧彈，結果沒炸出新娘，反而炸出臭臉大媽，畫面曝光後眾人全看傻了。

綜合陸媒報導，河北省石家莊一戶人家26日正在辦喜事嫁女兒，新郎與伴郎團到場後努力取悅女方家族和伴娘們，希望能順利娶回新娘，不過卻遭到對方百般刁難，「該給的紅包都給了，唯獨『叫門』這個環節，裡面的伴娘始終不鬆口，無論紅包給多少，都拒絕出房門」。

由於當時新娘房內聚集了許多人，當地也流行鬧伴郎和伴娘，男方迎親隊伍眼見擠不進去，其中一名伴郎便拿出特意準備的2枚小型煙霧彈，往新娘房內丟擲，瞬間的煙霧和嗆鼻味道把房間內的大媽、攝影師等人都燻了出來，就連新郎的臉也被燻黑，唯獨新娘因為沒穿高跟鞋仍然待在房內。

一名伴郎事後解釋，新郎之前當伴郎時，也曾在另外2個朋友的婚禮上大鬧，因此伴郎們私下準備了2枚煙霧彈，原本是打算鬧洞房時用來「伺候」新郎的，沒想到迎親的時候，就先拿出來玩了。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人認為鬧得太過份了，萬一惹怒新娘，這婚也不用結了；也有人表示，這種鬧法「幾乎是殺敵一千，自損八百」，就連新郎的臉也被燻得烏黑。