美國一戶人家日前在路邊發現一隻迷路的「幼犬」，因為擔心牠的安危，再加上牠長得很可愛，所以決定帶回家收養，未料飼養一陣子後，發現「幼犬」的長相和一般的狗不太相似，於是將其交給野生動物中心檢查，結果顯示牠其實是一種名為「東部郊狼」的野生動物。

根據《People》報導，麻薩諸塞州巴恩斯特布爾（Barnstable）的一戶人家，日前在馬路邊發現一隻疑似迷路、獨自徘徊的「幼犬」，由於在附近沒有看到牠的媽媽或手足，再加上一旁就是車水馬龍的道路，擔心牠會有危險，於是先將牠帶回家照顧，之後又因為覺得牠長得可愛，而決定將其收養。

不過在飼養牠一陣子後，這一家人突然察覺不對勁，認為這隻「幼犬」的長相與其他品種的狗有些不同，所以帶牠到野生動物中心「Cape Wildlife Center」檢查，之後就被工作人員告知，他們帶回家的確實不是普通的流浪狗，而是一種名為「東部郊狼（Eastern Coyote）」的野生動物。

野生動物中心事後也在臉書發文，透露東部郊狼被認為是狂犬病的帶原者，所幸檢查過後，確認牠身上並沒有狂犬病毒。目前這隻小郊狼已經交由該中心照顧，之後會和另一隻小郊狼一起成長、生活，野生動物中心也承諾，「我們會盡可能提供牠們自然成長的環境，並努力讓牠們學會原本該從父母身上學習的基本行為和技能」。