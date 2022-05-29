公元79年義大利維蘇威火山爆發，導致附近許多城鎮遭到摧毀，其中最為出名的就是龐貝古城，原本繁榮的城市被火山灰淹沒，導致不少村民來不及逃跑而遇害。而現代科學家為了揭開龐貝古城的謎團，對當時村民的遺骸進行研究，未料竟發現2具沒有逃跑跡象、待在原地等死的遺骸。

For the first time, scientists have identified the entire genetic makeup of a victim of the deadly Mount Vesuvius eruption nearly 2,000 years ago https://t.co/vS9IQhnMyF — The Wall Street Journal (@WSJ) May 28, 2022

根據《BBC》報導，這項研究結果發表在期刊《科學報告（Scientific Reports）》，內容指出這2具罹難者的遺骸最初在1933年於「工匠之家」（House of the Craftsman）被發現，分別為1名男性和1名女性。

火山爆發當時，科學家推測村民應有20分鐘時間能夠逃生，但弔詭的是，這2人並未倉皇逃跑，反而靜靜待在原地，就像是在等待死亡來臨，薩蘭托大學（University of Salento）人類學博士維瓦（Serena Viva）表示，從研究結果來看，這2人沒有逃跑很可能是因為他們的健康狀況。

Scientists fully sequenced DNA of a man who died at Pompeii and found he may have had a disease that hindered his escape https://t.co/DHKlJ1niDT — Kathy Reichs (@KathyReichs) May 29, 2022

研究人員透過基因定序分析，發現男性罹難者去世時的年齡介於35到40歲，身高約為164公分，相當於當時龐貝人的平均身高，並驗出他身上有結核桿菌的DNA，再加上腰椎骨質被破壞，因此推測男子可能在生前患有波特氏病（結核性脊椎炎）。

另一名女性罹難者的DNA受損嚴重，無法進行分析，但研究人員推估，其年齡超過50歲，身高約為153公分，應該患有骨關節炎。