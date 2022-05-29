大陸一名美術老師上課時，將自己的電腦畫面投影到大螢幕進行輔助教學，沒想到過程中女友突然傳來一段美艷短片向他索吻，殊不知整段對話全被底下的學生看光，直到學生提醒，老師才羞愧得無地自容，甚至緊張的跌坐在地，畫面曝光後不斷在網路上瘋傳。

畫面中可見，該名王姓老師當時在課堂上安排好學生的繪畫作業後，女友突然傳來一段美艷短片調情，還問他「新買的口紅好看嗎？」王老師一看馬上回覆「這顏色太勾人啦！我寶真漂亮，嘿嘿。」殊不知這一幕全在投影屏幕上曝了光，底下學生也開始議論紛紛。

然而王老師依舊渾然不覺，還一本正經要學生們好好做自己的作業，接著女友又提出要他拍一個「親親影片」，王老師為難的表示自己還在上課，但女友不接受，直喊「親我的時候怎麼不害羞？快點，不然我生氣了！」

就在王老師做好心理準備之際，底下學生突然舉手發問，「老師能幫我一個忙嗎？能幫我錄一個親親的影片…」班上同學瞬間哄堂大笑，老師先是一臉狐疑，回頭一看才發現對話全被看光。

王老師當場羞愧得無地自容，立即將筆電闔上，並尷尬抱頭，學生們還不忘調侃「害羞啥啊？你抱人親人的時候都不害羞」，最後王老師開玩笑的將桌上衛生紙扔向學生，甚至緊張的跌落椅子，手足無措的反應逗笑一票學生。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「我看了尷尬死了」、「老師：有沒有地洞我想鑽進去」、「這小臉一下就紅了」、「這老師不錯，教知識，還教戀愛技巧」、「學生挺好的，怕老師後面的對話越來越色情，立即出聲制止，要是沒阻止的話，可能老師下場就不一樣了」。