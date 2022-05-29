古代發明了許多嚴刑峻法，來懲罰違法犯罪的人，像是把鼻子割掉的「劓刑」，或車裂、腰斬等。在漢朝有一名少女為了拯救父親，竟大膽上書給皇帝，以自己到官府當婢女為條件，請求給予父親改過自新的機會，少女的這片孝心感動了皇帝，不但赦免其父，還進一步廢除了當時慘絕人寰的「肉刑」。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲介紹，雖然後人稱漢文帝、漢景帝為「文景之治」，輕徭薄賦、與民休息，但這一切只是相對於其他亂世而言，當時的刑罰仍相當殘酷，像是在漢景帝陽陵就曾發現一個8萬平方公尺的「亂葬坑」，裡面有上萬具因為修築陽陵而死的犯人，且身上都還戴有刑具，死後都沒有摘下就被扔進亂葬坑中。

而「緹縈救父」就發生在這樣一個時空背景下，緹縈的父親名叫淳于意，是齊國的太倉長，但出於不知名原因，在漢文帝13年被人舉報，並被押送到長安受肉刑，出發之時，他的5名女兒趕來送行，並跟在後面不斷哭泣，淳于意見狀竟怒罵：「生子不生男，緩急無可使者」，意思是沒有兒子，就算出事了也沒人能來救自己。

小女兒緹縈聽到後心裡悲傷不已，於是一路跟著刑車前往長安，到了之後竟告御狀，上書給當時的皇帝漢文帝，以文情並茂的言詞，加上自己願意到官府當婢女為條件，希望能給自己的父親一個改過自新的機會；所幸緹縈的孝心感動了注重孝道的漢文帝，願意赦免淳于意。

除此之外，漢文帝還召集官員，認為當時的刑罰太過殘酷，希望能夠廢除肉刑、減輕刑罰，將受黥面之刑者改為「髡鉗為城旦舂」，也就是剃髮後，男犯人幫忙築城，女犯人則要淘米去糠；劓刑改為打300杖；當斬左止者，也就是要砍掉左腳掌的犯人，改為打500杖；當斬右止者，也就是要砍掉右腳掌的犯人，這類人通常都是累犯，因此改處以棄市死刑。