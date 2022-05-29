古代封建社會，歷朝歷代的審美標準不同，對美女的要求也不一樣，相較於現代人看重膚白貌美、注重身材苗條，古代男子挑選老婆的標準和現在完全不一樣，而是看身上3個部位決定是否要娶回家。

根據《搜狐網》報導，古人挑老婆會先「看臉」，古代算命師以「天庭飽滿、地閣方圓」來形容一個人的面相好，其中天庭指的是額頭，而地閣代表下巴，天庭屬陽代表男性，地閣屬陰代表女性。所以看一個女人究竟是好是壞，就會從其地閣的優劣略知一二，下巴若是過尖，則陰氣不足、後運欠佳，婚姻感情和晚年生活較差。

再者，一個女人如果腮骨特別發達，多半比較自私，會以個人利益出發，跟婆家關係不睦；而腮骨過於削瘦的女人，消極悲觀、缺乏魄力，欠缺幫夫運。

其次是「看臀」，民間一直有「屁股大好生養」的說法，因此媳婦過門時，婆婆就會盯著媳婦的屁股看，藉此判斷媳婦的生育能力，畢竟古代農業社會，人丁興旺與否直接影響到家族的生存發展和壯大。

古人認為，女性的臀越大、越翹，生殖能力就越強；女人的腰越細、越柔軟，就越是嫵媚、風騷、多情。所以即便在唐朝「以胖為美」的審美觀念中，身材豐腴的女性，也非常注重腰身線條。

最後是「看腳」，尤其是從宋代開始，到明清達到頂峰，許多大戶人家的女子都會纏足，男性們挑選美女也將是否擁有一雙「三寸金蓮」作為標準，甚至會把玩妻子的小腳，作為一種情趣。