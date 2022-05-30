土耳其發生一起嚴重車禍，一名24歲女子在跨年夜搭乘朋友的機車，準備返家給家人驚喜，未料路途中撞上一輛汽車，沒戴安全帽的女子因此腦部重創，經過手術後雖然保下一命，但頭部被削去大半，至今仍未醒來，還得仰賴呼吸器才能維生，讓她的母親悲痛不已。

'I’m sharing photos of my daughter after motorbike crash - here is my warning' https://t.co/j9iHCyX54A — The Sun (@TheSun) May 28, 2022

根據《太陽報》報導，這起事件發生在土耳其的伊茲密爾（Izmir），24歲大學研究助理迪拉拉（Dilara Aldanoglu）在去年跨年夜時，搭乘朋友蘇德（Sude Solak）的機車返家，準備給家人一個驚喜，未料路途中遭逢重大車禍，機車撞上汽車的擋風玻璃，騎車的蘇德因為有戴安全帽，所以傷勢較輕，經過治療後順利出院，但坐在後座的迪拉拉未戴安全帽，導致頭部嚴重出血與腦部創傷。

雖然在緊急手術後，成功保住迪拉拉的生命，但她的頭部也因此被削去一大半，過去5個月以來，迪拉拉都在加護病房觀察，只能依賴呼吸器維生，她的母親雅瑟敏（Yasemin Aldanoglu）悲痛表示，曾有機會當上學者的女兒，現在不但無法說話、走路，就連呼吸都不能自主，不過她相信「有生命就有希望」，做為母親絕對不會放棄迪拉拉。

然而醫生透露，迪拉拉好轉的機會微乎其微，甚至可能終生都需要醫療照護。報導指出，事故發生後警方隨即展開調查，發現肇事的26歲汽車駕駛是無照駕駛，但不久後就將他釋放，這個結果讓雅瑟敏十分不滿，痛訴民眾不該酒後駕駛或無照駕駛，「司機被釋放了，但我的女兒還處在這個狀態，這讓我非常傷心」。