大陸廣東省廣州動物園有一隻雄獅，因為留著一頭整齊瀏海的新造型而一夕爆紅，霸氣形象瞬間蕩然無存。外界也不禁好奇，是否是飼養員幫獅子剪了頭髮，對此園方證實雄獅確實有了新髮型，不過也強調那是「牠自己打理的」。

綜合陸媒報導，一名大陸網友近日在微博曬出廣州動物園內一隻雄獅剪了一頭整齊瀏海的照片，忍不住噴笑直呼「笑死我了…誰給牠剪的頭髮！」畫面中可見，這隻雄獅身材精壯，不過額頭上卻留著整齊瀏海，有別於正常雄獅的瀏海都是直立蓬鬆的模樣，霸氣形象盡失。

對此，園方工作人員證實確有此事，但強調飼養員沒事不會刻意去剪獅子的毛髮，「都是牠自己打理的，我們不敢剪」、「牠會像貓一樣，先舔舔爪爪，再撥弄一下頭髮」。照片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言回應「母獅一臉嫌棄不願回頭看的樣子」、「埃及豔后」、「牠好像自卑了」。

據悉這隻白獅名叫「杭杭」，是廣州動物園於2015年時從杭州引進，猜測牠之所以會出現整齊瀏海，應該是當地空氣濕度大，導致獅毛塌了下來。

白獅又叫「白化非洲獅」，因為基因突變導致毛色較淺，並非患有白化症，毛髮不一定為純白色，顏色在淺棕色、金色至白色之間。由於牠們的毛色在野外環境中較為顯眼，隱藏性差，導致捕食成功率低，生存較困難。