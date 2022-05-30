現代不少人都會打電動抒壓，但過度沉迷反而會造成負面影響。大陸一名男子因為沉迷遊戲，不願聽家人勸阻而離家出走，並和家人斷絕聯絡12年，近日他的姊姊才在警察、志工的幫助下找到他，男子得知父母早已去世的消息後，難過地趴在桌前痛哭。

綜合陸媒報導，廣東省東莞市一名李姓男子沉迷電玩，多次被家人勸阻和嘮叨，2010年他一氣之下離家出走、前往深圳，並和家人斷絕聯絡長達12年，期間男子的姊姊不斷尋找、試圖聯繫上弟弟，但都無果，不知道弟弟的狀況如何？是否還健在？

男子的姊姊最後只能報警、尋求社福單位幫忙，請志工和警方一起找弟弟，本月26日終於在深圳一間出租房內找到男子，當時他還趴在電腦前玩遊戲。姊姊見到12年未見的弟弟，當場放聲大哭，斥責他不在的這段時間，家裡發生了許多大事，就連父母都早已不在人世，去世前還不斷喊著他的名字，心裡一直掛記著他的事情，男子聽到後也忍不住趴在桌子上哭了起來。

新聞曝光後，不少人都覺得男子的行為非常誇張，紛紛留言：「沉迷遊戲離家出走，12年後在電腦桌前找到，諷不諷刺，還不如不找了」、「這要是我弟我絕對不會去找他」、「可以玩遊戲，但是也要負起應該承擔的責任」、「沉迷的不是遊戲，是在逃避現實」、「打遊戲沒有錯，只不過不應該這樣沉迷」。