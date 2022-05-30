大陸體育品牌安踏近日推出新款女性運動鞋，不過宣傳照片卻在微博引發爭議，有網友抨擊其中一張海報的拍攝角度，根本是在影射女性陰部，有「打擦邊球」的嫌疑。不過也有人認為是過度解讀，反批會有此聯想，無疑是思想骯髒，業者最終決定將照片下架。

綜合陸媒報導，備受爭議的宣傳照明顯可見，鏡頭角度微微上揚，並對準模特兒的鞋底拍攝，不過鞋底縫隙卻正對著女性的大腿根部，引來不少學過相關專業領域的網友批評，「學過設計的都知道什麼叫排版視覺中心點，這張圖什麼意思不言而喻」、「學攝影的我覺得有點像井字構圖，但不該是這個視角，有擦邊的嫌疑」、「不是，而且這個中間也太像女性生殖器了吧」、「展示鞋底故意漏個縫是什麼鬼」。

不過也有人認為不需要過度解讀，「還好吧…不就是個鞋底嗎」、「看半天不知道哪裡擦邊了，說這個圖有問題的人，才是真有問題吧」、「不說完全沒感覺」、「人家宣傳鞋底，你關注女性襠部，難道要把模特兒都包起來嗎」。

眼見輿論愈演愈烈，安踏官方網路商店表示已經將收到的回應傳達給上級，「模特照我們在發布當天已經下架，未做好宣傳管理是我們的失誤，後續會避免此類問題」。