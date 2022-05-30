印度比哈爾邦一名2歲女童，出生後腰部多長出一對手腳，4手4腳的她因此被外界封為「蜘蛛女孩」，身影近來曝光後不斷在網路上瘋傳。由於多出來的手腳嚴重影響到她的日常生活，甚至飽受異樣眼光，女童家屬不得不對外求援，希望發起募款幫孩子進行手術。

綜合印媒報導，家住在比哈爾邦納瓦達縣Hemda村的女童喬穆基（Chaumukhi），在肚臍上方5公分的腰間處，長出一對手臂和雙腿，儘管自己行動自如，但多出來的四肢讓她飽受外界異樣眼光，村子裡其他小朋友看到也因為害怕而紛紛走避，甚至影響到她的日常生活和身體發育。

報導指出，喬穆基的父母皆患有小兒麻痺症，除了大姊身體正常無虞之外，11歲的哥哥也有殘疾問題，沒想到最小的女兒喬穆基一出生又多長出一對手臂和雙腿，4手4腳的模樣讓家人們相當心碎，並四處求醫，無奈因為家境貧困不斷碰壁，媽媽烏莎（Usha Devi）不得不向外界求助。

近日隨著喬穆基的照片曝光，許多民眾與當地名人看見後感到十分不捨，紛紛發起募款，寶萊塢男星樹德（Sonu Sood）也主動給予幫助，並在28日PO文透露最新情況，指出女童已經開始接受治療。