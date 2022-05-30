巴西一名9歲男童日前在學校上廁所，未料才剛把門推開，就看見一隻美洲獅正凶狠地盯著他看，讓男童瞬間嚇到狂抖，急忙跑出去向大人求救，校方緊急通報相關單位處理，事後這隻美洲獅被放生回野外，所幸過程中沒有任何人受傷，美洲獅也相當健康。

根據《地鐵報》報導，這起事件發生在巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Geras）的新利馬市（Nova Lima），9歲男童大衛（David Miguel）就讀當地的市立小學，事發當時學校正在舉辦足球比賽，大衛中途跑去上廁所，未料當他推開其中一間隔間的門，竟發現裡面藏有一隻野生美洲獅，正凶狠地盯著他看，他瞬間嚇傻，「我當時抖得像個果凍，接著牠開始發出聲音，我的心臟差點停止」。

隨後大衛轉身逃跑，衝到外面告知父親羅德里戈（Rodrigo Almeida），起初羅德里戈以為只是一隻豹貓或野狗，但當他看到美洲獅的真面目後，也嚇一大跳，趕緊通報學校此事。校方聯絡當地的消防部門和軍事環境警察，相關人員抵達現場後，先用鎮定劑飛鏢制服美洲獅，並將牠帶回野外放生，巴西環境和再生自然資源研究所（IBAMA）強調，美洲獅並未在這次事件中受傷。

參與救援計畫的獸醫馬科斯（Marcos Mourao）表示，由於森林砍伐的情形增加，以及大火等原因，造成野生動物的棲息地被大量破壞，牠們才會逼不得已逃往人類活動的範圍；同時馬科斯提醒，如果意外遇到野生動物，應該避免大聲喧嘩並緩慢離開該區域，之後再通報相關單位處理。