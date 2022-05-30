古人相當重視自己的「身後事」，皇帝在位期間都會挑選一塊風水寶地來建造陵墓，讓自己過世後能有個地方安息。大陸北京有一處占地廣大的皇陵建築群，裡面埋葬著明朝各個皇帝與其后妃，還有2名太子和1名太監，而這個皇陵的名字叫做「明十三陵」，但明朝共有16位皇帝，究竟另外3人去哪裡了呢？

根據《騰訊網》報導，第一位「缺席」明十三陵的皇帝就是明太祖朱元璋，不管哪一任皇帝，大多都會在自己生前就開始建造陵墓，好讓自己一過世就能被安葬於其中，而明朝早年建都於南京，所以他過世之後自然被葬在南京，陵墓是位於紫金山的「孝陵」。

而第二位「缺席」明十三陵的皇帝為明惠帝朱允炆，他剛上位不久，其叔父燕王朱棣就發起「靖難之變」，南京被攻破後，朱允炆下落不明，民間雖然流傳著他逃亡出宮的說法，但都未得到證實，再加上朱棣登基後不承認朱允炆的帝位，因此他沒有陵墓，也不會被葬在明十三陵中。

第三位「缺席」明十三陵的皇帝則是明景帝朱祁鈺，他原本並無爭奪皇位的心思，但在哥哥明英宗朱祁鎮於土木堡之變被瓦剌所俘後，朱祁鈺被群臣推舉而成為皇帝，但不久後瓦剌以議和為條件，將朱祁鎮還給大明，朱祁鈺擔心自己皇位不保，接回哥哥就將他軟禁，並立自己的兒子為太子。

然而朱祁鈺的身體不好，朱祁鎮趁他重病不能臨朝之時，發動「奪門之變」順利復辟，朱祁鈺也很快就離世，不過朱祁鎮不承認他的帝位，甚至還搗毀弟弟在天壽山修建的壽陵，直到明憲宗朱見深才以親王的身分將朱祁鈺葬於北京西郊金山的景泰陵。