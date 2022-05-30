日本網路近期瘋傳一組照片，畫面中可見，兩排灰色橢圓形的不明物體，整齊的栽種在田中，詭異的模樣讓不少人聯想到經典電影《異形》中的「異形蛋」，一時之間人心惶惶，不過就有農民淡定解答背後真相，讓眾人大開眼界。

從日本推特網友「@dAiTaI0524」PO出的照片顯示，農田栽種了兩排外型奇特的灰褐色物體，上面還附有一些纖維，看起來就像是蛋跟蟲繭的綜合體，且似乎有東西準備孵化而出。

照片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言驚呼「別靠太近呀」、「這不就是異形蛋嗎？」、「好像會生出什麼外星人一樣」、「不知道這到底算不算正常，但看著真的滿可怕的」。

事實上這組照片是在2020年所拍攝，近日又在網路瘋傳。原PO表示，這些「異形蛋」其實是他在妻子娘家農地幫忙時發現的大白菜，跟外星人無關，答案一出讓不少人感到錯愕。

另外也有內行網友解釋，大白菜之所以會變成灰褐色的模樣，是因為日本冬天嚴寒，菜葉細胞內的水分凍結，才會導致外側的葉子枯萎；有些農民為保護大白菜免受寒冷，還會用繩子將葉子綁起來。至於為何數量會這麼多，有可能是因為暖冬銷量不好，農民乾脆不收成，或是將賣相不好的大白菜遺留在原地作為飼料。