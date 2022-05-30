古代封建社會，最重視女子的貞潔，不過三國時期，娶別人的老婆卻成了風尚，不僅曹操對人妻或是寡婦情有獨鍾，就連劉備、孫權也不例外，讓人不禁好奇，即便古代三妻四妾實屬正常，但為何卻偏愛娶別人的老婆？事實上背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，三國男人之所以對寡婦或人妻情有獨鍾，首先跟當時的社會觀念有關，三國百姓認為，娶人妻並不是一件不可原諒的事，對於「寡婦再嫁是不貞」或是「娶人妻是道德敗壞」的輿論，要到宋朝才逐漸興起。加上曹操等人也不避諱，自然上行下效。

其次，三國時期英雄豪傑輩出，戰事四起，為了鞏固自己的地位，政治聯姻是攏絡達官貴人的最強手段，有助於提升人脈版圖。在曹操的妾室之中，就有幾位遺孀是將門之後，曹操透過征服敵人後再征服敵人之妻，不僅能滿足強烈的征服慾望，更重要的是，娶了這些寡婦後，更代表著自己早已摒棄前嫌，有利於他將敵人下屬和其背後的世族納入麾下，攏絡敵方的殘餘勢力，藉此壯大自己的家族背景。

最後一點則跟連年戰亂、人口極度缺乏有關，孕婦在當時被視為稀有資源，甚至是重要的戰略物資，能搶來孕婦也算是本事的象徵，就算自己不是孩子的生父，養大了也算是自己的，總比絕後還要強。況且寡婦再嫁後就能生兒育女、增產報國，人口增加對於生產力的恢復有很大的幫助，因此是否是寡婦，相形之下也沒那麼重要了。