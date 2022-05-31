大部分的人都有外出旅行，住飯店、旅館的經驗，每到早上要退房前，不少人都會先將棉被摺好，維持床鋪的整潔，然而最近有飯店打掃人員出面呼籲，表示這樣做其實只會造成雙方困擾，甚至加重清潔人員的負擔，起床後只需要讓被子維持原樣就好。

日本一名飯店打掃人員近日在推特上發文，呼籲大家「起床之後請不要摺旅館的棉被」，有不少客人出於禮儀或體貼，都會先把棉被摺好再退房，但打掃人員為了確認客人的遺失物，以及更換床單，還是得將摺好的棉被攤開，因此不摺被子反而能同時減輕客人和打掃人員的麻煩。

不過推主也補充說明，若是摺棉被可以讓客人更安心地休息，還是能夠依照本人的喜好摺被子，不用再特意將被子攤開，他之所以會發這則推文，主要是想提醒那些抱著「體貼之心」而摺被子的客人，並指出若這種觀念能推廣出去，就可以降低清潔人員的工作負擔，同時也能避免他們因為不斷彎腰而可能造成的職業傷害。

這篇推文曝光後，立刻引發網友熱議，大家紛紛留言：「我退房前都會摺被子，以後會多注意的」、「這就像是去餐廳吃完飯，不用幫忙把碗盤疊起來一樣，就算客人是善意的，也可能會造成店家的麻煩」、「原來這種善意有可能適得其反…」、「這是真的！我在飯店打工，如果客人把棉被摺得很整齊，我就多了一個麻煩」。