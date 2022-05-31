大陸一名男子逛超市時，在海鮮類的水箱內發現受傷的鰻魚，不久後又看見一隻大龍蝦爬過來，抱著鰻魚的尾巴大快朵頤，驚人的畫面曝光後，立刻在網路上引發話題，事後該超市回應，這條鰻魚已經被另外處理掉，並沒有將牠出售。

綜合陸媒報導，河南南陽一名男子下班後逛超市，意外發現一條鰻魚以翻肚的姿勢倒在水箱內，且接近尾端的部分有一個大傷口，當時男子還想說鰻魚可能快死了，沒多久旁邊就爬過來一隻波士頓大龍蝦，雖然他的螯被塑膠繩綁住，但仍以未被綁住的小螯抱住鰻魚的尾巴，隨後開始大口啃食牠的傷口，而鰻魚似乎已經奄奄一息，沒有逃跑也沒有掙脫，只是靜靜地成為大龍蝦的食物。

影片曝光後，不少網友都感到十分驚奇，紛紛留言：「這個龍蝦賣的時候得算上鰻魚的成本」、「龍蝦：憑啥你們能吃我就不能吃」、「吃了龍蝦也能嘗到鰻魚的味道」、「這位員工居然吃了自己的同事！」、「吃過鰻魚的龍蝦，是不是要加價？」、「波士頓龍蝦，必須吃好點」。

該超市工作人員事後接受採訪時表示，確實有一條鰻魚被波士頓大龍蝦啃食受傷，最後並未將牠出售，而是直接處理掉了，並解釋當天是因為只剩下一條鰻魚，才會把牠和大龍蝦放在一起。

浙江海洋大學生物學教授趙盛龍指出，波士頓大龍蝦的學名為美洲螯龍蝦，最長可達114公分，且有一對大螯，不過這種大龍蝦並不兇殘，食物來源主要為蟹類、棘皮動物（如海膽）、雙殼類中的貽貝，以及多毛類動物，偶爾也會吞海藻，但波士頓大龍蝦屬於「選擇性捕食者」，獵捕時會以食物的可獲得性為前提，因此當牠和鰻魚「共處一室」時，自然不會放過這個享用美食的大好機會。