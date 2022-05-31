在中華文化當中，「龍」佔據很重要的地位，還有不少華人都會稱自己為「龍的傳人」，然而在古代有另外一種動物也備受世人尊崇，那就是「老虎」，牠的地位在當時甚至比龍還要高，古人的生活大小事都要有老虎參與，像是樂器、尿壺、俗語等，在各個方面幾乎都可以看到老虎的存在，且有部分一直沿用到現在。

根據《梨視頻》報導，「虎」字在《說文解字》中被稱做山獸之君，古人對牠又敬又愛，早在6000年前仰韶文化的墓葬中，就發現了用蚌殼製作而成的龍與虎，被稱做「天下第一龍」和「天下第一虎」，其中虎形在左、龍形在右，而古代以左為尊，因此在原始氏族社會晚期，老虎的地位可能比龍還要略勝一籌。

而老虎兇猛威武的形象，讓牠被視作能夠避凶的仁獸，如《山海經》中的「騶虞」，擁有獅頭虎身，是祥瑞的象徵，其中「虞」字做為最古老的姓氏和國名之一，也可見得古人對老虎的崇拜之情。

除此之外，老虎對中華文化的影響深遠，樂器方面有商代的虎紋石磬、春秋時代的四虎鎛；盛物裝酒的器具有西周的師虎簋、虎石人卣；裝飾方面則有西周時期得到「虎王」之稱的伏鳥雙尾青銅虎；而古人解決便溺的尿壺稱作「虎子」，直到唐朝後，為了避開唐高祖李淵父親李虎的名諱，才改叫「馬子」。

人們在說話方面也都離不開老虎，像是成語虎視眈眈、龍爭虎鬥、放虎歸山，以及俗語「不入虎穴，焉得虎子」、「畫虎不成反類犬」等，與虎有關的幾乎能夠張口就來；古人形容威武也要有虎，三國時期蜀國的「關、張、馬、黃、趙」就被稱為「五虎將」，軍人最高級的榮譽叫「虎賁」，調兵遣將的令牌叫作「虎符」。

既然虎對中華文化有這麼大的影響，為何後來會逐漸「沒落」？地位變得比龍還低呢？大陸民俗學者汪玢玲教授在《中國虎文化研究》中指出，可能是在文明演進過程中，虎源自真實存在的動物，滿足原始狩獵社會的需求，龍圖騰則源於虛構，可以行雲步雨且神鬼難測，因此進入封建農業社會後，更符合社會主流需求。