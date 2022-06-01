哥斯大黎加一名救援中心員工日前在海灘附近，發現一隻孤伶伶的小樹懶，獨自坐在地上，似乎因找不到媽媽而發出嗚噎聲，救援人員趕緊幫牠找母親，母子倆才得以團圓，而尋親過程被分享至臉書，累積2600萬人觀看，不少網友直呼好暖心。

哥斯大黎加美洲豹救援中心（Jaguar Rescue Center）的工作人員日前在奇基塔海灘（Playa Chiquita）附近，發現一隻坐在地上的小樹懶，研判牠可能是從樹上掉下來，而一旁的樹幹上攀著一隻成年樹懶，應該是小樹懶的母親，但樹懶媽媽一直往上爬，救援人員只好先帶小樹懶給獸醫檢查，確認牠無大礙後再帶回原處。

為了讓樹懶媽媽注意到孩子，因此救援人員錄下小樹懶的哭聲，並在樹下附近播放，才終於看見樹懶媽媽的身影，牠緩緩的從樹上爬下來，之後從救援人員手中接過小樹懶，並將孩子攬入懷中，團圓過程被分享至臉書，不少網友表示「我很喜歡樹懶，牠們的表情很人性化」、「母子重聚的畫面真的好溫馨，大自然也是這麼美好」。

據科學新聞網站《Live Science》介紹，影片中的樹懶品種為「褐喉樹懶」（學名：Bradypus variegatus），是中美洲及南美洲的三趾樹懶，身長約23到27英寸（58到68公分），重約17.5到18.75磅（7.9到8.5公斤），牠們爬樹時動作雖然很慢，但卻是游泳好手，因為牠們主要棲息於容易發生季節性洪水的熱帶雨林中，因此游泳能力對牠們而言非常重要。

每到繁殖期，雌性樹懶就會發出尖銳的求偶叫聲，提示雄性樹懶可以準備求偶，而樹懶看似溫和又動作慢，但牠們一到求偶季就會變得很暴力，聖保羅大學的生物學家基亞雷洛（Adriano Chiarello）表示，「我曾經看過臉上有疤的老年雄性樹懶，其中一隻眼睛甚至失明，這可能是與同性對手戰鬥後的結果」。

另外，小樹懶出生後並不會急於離開母親，牠們會依偎在母親的肚子上，時間約5周至6個月，依品種而有所不同，直到小樹懶有能力照顧自己後，牠們才會不再依偎於母親的腹部，但依舊會待在媽媽的身邊，長達2至4年的時間。