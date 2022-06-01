美國一名從事畜牧業的男子，飼養了好幾隻邊境牧羊犬幫忙趕羊，日前他出門到鎮上辦事，其中一隻愛犬竟趁機偷溜出去，豈料不久後他就發現，愛犬不僅自己回家，身後還跟著一群羊，還要求羊隻列隊排好，不准牠們偷跑，爆笑過程全被監視器拍下，吸引660萬人觀看。

美國田納西州丹德里奇（Dandridge）一名男子在當地經營農場，飼養許多羊、牛還有邊境牧羊犬，並為自家牧場開設帳號@HodgeCattleCo，分享農場裡的趣聞，日前他PO影片提到，一天他開車至城裡辦事，豈料回到家後發現，其中一隻邊境牧羊犬「多克（Doc）」竟掙脫繩索且不知去向，趕緊調閱自家附近的監視器查看。

影片中顯示，多克跑出去後開始亂衝，沒多久牠就自行回家，而且身邊還多了好幾隻羊，原來多克以為自己有任務在身，竟將自家飼養的羊群趕到主人的前廊，而且只要有羊想脫隊離開，牠就會衝過去阻止，之後羊群開始向左側奔跑，期間還撞倒主人擺在前廊的裝飾品，而主人回到家後，發現前廊一團亂，才驚覺不對勁。

主人隨即發現多克不見，所幸沒多久就在自家附近找到愛犬與羊隻，他也將影片分享至抖音，讓不少人直呼有趣，「邊境牧羊犬發揮牠的本性了」、「牠一定是以為自己有任務在身，想說趕快執行可以獲得獎勵，沒想到越搞越糟」、「如果你沒有拍下過程，我真的不會相信，過程實在是太像童話故事了」、「如果主人沒關門，羊群很有可能會進屋開派對」。