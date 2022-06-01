今天溝通的主角是一隻離世的黃金獵犬，牠不等我問牠好不好就先自己破題，說牠受到媽媽心情的影響，整個變得懶懶的，「我媽媽現在像小孩一樣令人擔心，我們都走了，她的心空空的，阿姨，怎麼辦，可以讓媽媽把心打開嗎？」。

這隻擔心媽媽的黃金獵犬是家裡最小的小公主，前面還有兩隻黃金獵犬跟一隻狼犬，媽媽酷愛大狗抱起來的感覺，所以都養大型犬，但狗狗先後因病或中暑離世，直到這隻最小的也離開，媽媽覺得自己的世界瓦解了，對生活提不起勁，甚至連工作都不想，主人可能不知道，當自己陷於深深的思念悲傷裡會影響著離世的孩子。

媽媽知道也許再養一隻，可以讓自己趕快振作，但去看了其他小黃金獵犬，抱起來感覺就是不對，主要是媽媽沒有忘記曾經對牠的承諾：「你永遠會是我最小的小公主」，既然永遠是最小的，那代表後面不會再養了，否則就是背棄了當時對這小女兒的承諾。

但狗狗說：「我知道媽媽很專情，認定了就是認定了，但我不介意再有一隻狗狗來啊，只要牠能讓媽媽再快樂起來。反正我回來時再當小的就好，我已經很習慣當最小的」，言下之意就是，媽媽可以先有一隻擋著，等牠有機會回來，再繼續當最小的就好。

溝通時很有默契的，爸爸說「好想再抱抱牠」時，狗狗剛好也有這樣的想法，所以牠希望爸爸媽媽閉起眼睛，再去感受一次牠的體溫。最後黃金獵犬一再跟媽媽說：「我希望能跟你們心裡的快樂住在一起，如果爸爸媽媽心裡不快樂，我就不想住在你們心裡，因為不快樂的身體會臭臭哦！」媽媽可不想被自己的狗女兒嫌臭，答應會努力振作。

身旁的人給再多安慰都沒有用，但狗女兒的一句話，媽媽就聽進去了，這也是離世寵物溝通存在的意義。