古人非常喜歡吃烤肉，在商周時代更是貴族生活中，不可或缺的飲食方式之一，而且在《詩經》及《楚辭》等文學作品中，還有不少有關燒烤的記載，烤肉在漢晉時期非常盛行，除了中原外，周邊地區的外族也很流行，當時的人不只吃烤羊羔，還有野兔、鹿、狗等，直到炒菜技術出現後，燒烤才逐漸沒落。

根據《梨視頻》報導，新石器時代就曾出土不少燒烤器具，在二里頭遺址中，還有不少燒焦的豬骨和牛骨，到了商周時代，燒烤更是貴族生活中不可或缺的美食之一，被稱作「炙」，在《詩經》就提到「有兔斯首，燔之炙之」，指的就是烤野兔，另外，在《楚辭》常見的則是烤魚，還有烤羊羔、鵪鶉和各種野味。

在《禮記·曲禮上》還曾記載，有關吃的幾十條規矩，其中一條為「乾肉不齒決，毋嘬炙！」，指的就是「不要狼吞虎嚥地吃烤肉」，顯示出古人愛吃燒烤的習慣，而最愛烤肉的朝代非漢朝莫屬，在《西京雜記》寫到，漢高祖劉邦「常以燒烤鹿肝生肚下酒」，而出土的各類文物中，也顯示燒烤在漢朝廣為盛行，例如西漢皇家御用的上林方爐、廣州南越王墓出土的釉陶燒烤爐。

不僅如此，西漢馬王堆一號墓中出土許多竹簡，裡面就記載不少烤肉原料，除了常見的牛、豬、犬、鹿及雞肉等，還有狗肋骨、狗肝等。除了文物與竹簡外，山東諸城凉台東漢墓還出土畫像石「庖廚圖」，描述古人分工細緻的燒烤過程，有的人專門宰羊切肉、分條分塊，有的則是負責串肉、搧風點火及翻動烤肉等，可見漢朝吃燒烤比前朝更講究。

到了漢晉時期還發明另外一種吃法，不是直接拿肉塊炙燒，而是將肉剁成泥狀，並加添加鹽巴、薑及椒等調味料，再揉捏成肉丸，裹上動物油，串到烤籤或鐵烤叉，被認為是北魏官員賈思勰在《齊民要術》中提到的「腩炙」。不過南北朝後，燒烤不再如以往盛行，由於唐宋後炒菜技術興起，炒菜變化多樣，且沒有食材限制，因此受民眾喜愛，燒烤才逐漸沒落。