眼見一定為實嗎？人類的視覺其實並不可靠，而且容易產生錯覺。國外一名TikTok網紅日前分享一張黑白線條組成的錯覺圖像，聲稱圖片中隱藏一隻動物，唯有百分之一的人才看得到，這段影片隨即引發討論，確實有網友看不出任何動物，還有人給出不同答案。

影片第一張黑白條紋的圖片裡藏了一隻貓熊。(影片來源/Youtube/KASA Techz)

根據《太陽報》報導，抖音網紅尼克（Hectic Nick）經常分享各種視覺錯覺圖片，日前他分享一張黑白斜線照，表示「唯有找到圖片中隱藏的圖案，你才會覺得有趣，只有百分之一的人能找到它，如果你看出來是什麼圖的話，請留言告訴我，因為我什麼也看不見」。

有些人確實看不到，不過也有人表示，其實只要晃動圖片，就可以看見隱藏於斜線中的貓熊，還有人提到，可以先注視手機下方的充電孔，再快速看向螢幕中央的圖片，就可以看到貓熊，但也有人透露，他們看到其他圖案，例如3人把球舉在空中，或是進行賽事的籃球場。

除此之外，尼克還分享其他視覺錯覺圖片，其中有一張圖畫滿咖啡色彎曲線條，但只要把線條間的縫隙遮住，就會發現咖啡線條其實是直的，只是線條變化造成視覺錯覺，另外還有關於色彩的錯覺，尼克要求網友緊盯一張負片色調照片的中央，數秒後再轉換成同張圖片的黑白版本，一瞬間會覺得黑白圖片被填上色彩。