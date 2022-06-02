大陸一名女子因為長期肚子痛而就醫，豈料檢查後發現，她的腹部竟藏有一條蛔蟲，而且長度約有20公分，從畫面中看起來又長又肥，十分嚇人，所幸經過治療後，醫生順利取出蛔蟲，女子的身體也已經恢復健康。

根據《荔枝新聞》報導，大陸江蘇一名女子因為長期肚子痛而到醫院就診，未料醫生檢查後，發現她的腹部竟藏有一條長約20公分的蛔蟲，又長又肥，且根據其長度判斷，這條蛔蟲應該在她的體內存活將近2年的時間，所幸在醫生的治療之下，已經順利取出蛔蟲，女子的身體也恢復健康。

揚州蘇北醫院消化內科主任醫生朱海杭指出，蛔蟲是慢慢長成的，然後牠又不斷地產生蟲卵，再被人類排出體外、汙染食物，形成一個循環。據了解，蛔蟲是一種常見的腸道寄生蟲，最長可以達到35公分，牠寄生於人的小腸中，靠攝取腸內半消化的食物生存，並從中獲取營養物質，若兒童感染蛔蟲很可能造成營養不良。

新聞曝光後，不少人都覺得十分驚悚，紛紛留言：「光看都覺得肚子在痛了」、「這真的不是蚯蚓嗎？」、「我的天啊！太嚇人了」、「所以吃任何食物都一定要注意衛生」、「睡覺前看到，感覺自己肚子不舒服了」、「都已經長成這麼大一條了，吃驅蟲藥有用嗎…」。