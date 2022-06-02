許多上班族都希望能夠準時下班，有時候卻很難盡如人意，常常需要為了各種大小事加班。日本一名網友近日貼出水族館企鵝的照片，只見牠們在閉館10分鐘前，就已經站在門口前等待下班，這種「絕不加班」的態度讓眾人看了都十分羨慕。

這名日本網友「＠connecre_」在推特發文，近日他到「海洋世界茨城縣大洗水族館」觀光，當時距離閉館時間只剩10分鐘左右，現場的遊客都已逐漸離開，沒想到連企鵝也知道自己的「下班時間」快到了，紛紛在出口的門前整齊地排隊、等待回家。

從照片中可以看到，企鵝們一個接一個排成好幾列，乖巧地站在原地等待，整個過程完全不需要飼育員在旁邊引導，自動自發的行為讓人看了嘖嘖稱奇，就像在表達「絕不加班」的態度，讓推主十分羨慕，忍不住笑說：「我想要學習牠們的精神」。

不少網友看到照片，也都覺得非常有趣且神奇，紛紛留言：「原來動物也有工作時間的概念」、「最右邊那隻好像想要加班」、「企鵝：如果要我們加班，請多準備一點魚」、「這些企鵝是所有上班族的人生導師」、「對於被迫加班的人，這些企鵝的行為會引起一場革命！」、「看得出來牠們歸心似箭了哈哈哈」。