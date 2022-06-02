巨齒鯊被認為是史前最巨大的鯊魚，身長至少20公尺，體型比現今的大白鯊大出3倍，生存於2,300萬至260萬年前，但目前巨齒鯊已滅絕，滅絕原因也吸引科學家討論，而近日有最新研究顯示，大白鯊的出現可能是導致巨齒鯊滅絕的原因之一。

根據《CNN》報導，現存的大白鯊曾與巨齒鯊共存，但巨齒鯊面臨滅亡，大白鯊卻能繼續生存，也成為科學家研究的方向，日前芝加哥帝博大學（DePaul University）古生物學的島田教授組織團隊，以13種已滅絕的鯊魚物種和20種現代鯊魚為樣本，使用一種新技術分析鯊魚牙齒中的飲食特徵，了解牠們在食物鏈中扮演的角色。

島田教授提到，「巨齒鯊通常被電影或小說描繪成巨型怪物，但現實是我們對這種滅絕鯊魚了解甚少」，研究員分析鯊魚牙齒琺瑯質中鋅同位素的比例，雖然無法排除巨齒鯊捕食大白鯊的可能性，但可以知道的是，當時牠們都處於海洋生態系食物鏈的上端，而且獵食的物種重疊度高，顯示兩者存在激烈的競爭關係。

島田教授表示，過去有不少關於巨齒鯊滅絕原因的假設，大多都歸因於氣候變化和食物來源減少，「然而近日提出一種新的假設，就是巨齒鯊與新進化的大白鯊在食物方面變成競爭關係，巨齒鯊不幸落敗而滅絕，我們的新研究似乎支持這一觀點」，體型較小的大白鯊對於食物量需求較低，又具備強悍的獵食能力，成為導致巨齒鯊滅絕原因之一。