古代皇帝貴為一國之主，眾臣和平民百姓都相當崇敬他，平時也會說一些賀詞，顯示皇帝至高無上的地位，其中在古裝劇裡最常聽見的就是「萬歲萬歲萬萬歲」，但這句話最出只是人們喝酒時講的祝福語，究竟為何會變成皇帝專屬的呢？

根據《梨視頻》報導，西周時期《詩經》中記載：「朋酒斯饗、曰殺羔羊。躋彼公堂、稱彼兕觥、萬壽無疆」，可以發現「萬壽無疆」一詞，是當時人們舉杯歡慶時，常用的一種歌頌詞和祝福語，而「萬歲」則是這種祝福語發展簡化的結果，最初和皇帝並沒有任何關係。

漢武帝在位期間，痴迷於長生之術，且不斷為自己的心願尋求好彩頭，根據《漢書‧武帝紀》記載，「翌日親登嵩高，御史乘屬，在廟旁吏卒咸聞呼萬歲者三」，表示他登山祭拜上天時，隨從的官員在山下聽到有人呼喊「萬歲」，且一連三聲，之後漢武帝便要求群臣和民眾必須稱他為「萬歲」，從此「萬歲」一詞成為皇帝的專屬。

至於古裝劇中最常聽見的「萬歲萬歲萬萬歲」，則是源於武則天，她稱帝後很喜歡受人吹捧、肯定她皇帝的地位，為了攏絡文人，武則天時常召集翰林院眾學士，某次她出題「玉女河邊敲叭梆，叭梆叭梆叭叭梆」，要求學士們對下句，結果有人回答「金鑾殿前呼萬歲，萬歲萬歲萬萬歲」，讓她相當滿意，而這個用法也從此流傳下來。

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