天外飛來一條魚！泰國一名男子日前在河裡捕魚時，一條躍出水面的魚竟跳進他的嘴中，最終卡在男子的喉嚨和鼻腔之間，導致他出現呼吸困難的狀況，嚇得趕緊至醫院治療，醫師花了一個多小時，才成功將魚取出，醫療團隊也第一次遇到這種事情。

男子潛入河裡捕魚，浮出水面時竟有魚跳進他嘴裡，差點要了他的命。(影片來源/YouTube/AMARINTV : อมรินทร์ทีวี)

根據《鏡報》報導，泰國博達倫市（Phatthalung）一名男子日前潛入河裡用魚叉捕魚，期間累得喘不過氣，便浮出水面張嘴呼吸，沒想到河裡正好有一條魚跳了出來，不偏不倚地掉進男子嘴裡，魚似乎也被嚇到，因此不斷往男子喉嚨裡鑽，導致他呼吸困難，附近民眾發現不對勁，連忙將他送往醫院。

醫師透過X光檢查，發現跑進男子嘴裡的是「攀鱸」（Anabas），長約12.7公分，而且全身長滿刺，卡在喉嚨和鼻腔之間，醫療團隊為了避免魚刺傷男子，因此過程中非常小心，最終花了1個小時才將魚取出，而魚身上布滿鮮血，可見魚的刺已傷害到男子的內臟。

醫院發言人塞姆斯里（Sermsri Pathompanichrat）提到，發生這種情況的可能性非常低，他以前從未看過，「我們的醫師盡最大努力，將病患的損害降到最低」，幸好手術非常順利，男子正在康復中。而日本先前還發生過天降怪魚事件，一名男子騎腳踏車時突然被魚砸中頭部，所幸他當時有戴安全帽，才沒有因此受傷，但也讓他傻眼表示「現實居然比小說劇情還要扯」。