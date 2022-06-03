狗狗會善待對牠們好的人。大陸一名女網友日前在住家附近發現一隻流浪狗生了一窩小狗，雖然狗媽媽總是一副警戒的模樣，但女網友和婆婆擔心牠營養不夠、無法餵奶，於是每天都會送飯給牠吃，未料20多天過去，這隻狗媽媽竟叼著一隻白色小狗，送到女網友家門前，神奇的舉動讓她驚訝不已。

大陸四川一名女網友「粉紅色的獨角獸」，她在5月1日發現住家附近的流浪狗生了一窩小狗，起初她去探望的時候，狗媽媽相當警戒，不讓任何人觸碰自己的孩子，不過她看狗媽媽特別瘦，擔心牠沒有足夠的營養餵奶，因此回去和婆婆討論，最後決定送飯給牠吃，一連照顧了20多天。

女網友透露，她其實特別喜歡其中一隻白色的小奶狗，牠總是乖巧地窩在中間睡覺，讓她萌生想要帶回家領養的念頭，只不過當初狗媽媽警戒的樣子讓她有些害怕，始終不敢輕舉妄動。

狗媽媽叼著女網友看中的小狗來到她家門前，似乎要把孩子託付給她。(圖/翻攝自微博)

未料前陣子她在家裡聽到一陣狗叫，下樓之後發現竟然是那隻流浪狗媽媽，牠嘴裡叼著女網友看中的白色小奶狗，隨後就將孩子放在屋前的樓梯上，接著默默走到一旁，眼神中透露出不捨，似乎在和孩子做最後的道別，也像是在對女網友說：「請好好照顧我的孩子」。

狗媽媽的行為讓女網友又驚又喜，於是將這段神奇的經歷分享到網路上，不少網友看到後也覺得十分溫馨，紛紛留言：「把最漂亮的孩子送給你」、「之前警戒是因為孩子沒斷奶、沒滿月，現在滿月就給你送過來了」、「狗媽媽希望自己孩子能過上好日子」、「狗狗是能分清好人壞人的」、「狗媽媽真的好好，願世界上少一點流浪狗狗」。