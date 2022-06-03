許多求職者都希望能找到一份條件、福利優渥的工作。日本一名30多歲男子在求職網上看到一份待遇不錯的職缺，於是前往面試，未料當天面試官不但遲到，還大言不慚地說求職公告上的資訊都是假的，讓男子十分傻眼，立刻氣到當場離開。

根據「キャリコネニュース」報導，長野縣一名30多歲男子近日找到一份手機店的職缺，對方開出「月薪20萬日圓以上（約新台幣4.5萬），年假110天，一年發2次獎金」等條件，讓男子相當心動，於是主動投遞履歷，不久後就收到面試邀請。

然而到了面試當天，男子抵達現場後，面試官卻遲遲沒有出現，工作人員告知他「請稍等5分鐘」，最後竟等了半個小時，面試官才姍姍來遲，對自己遲到一事沒做任何解釋與道歉，「我當時就開始擔心，這間公司真的沒有問題嗎？」，未料面試官一開口讓他更加傻眼，對方坦言徵才公告上寫的條件都是假的，實際上公司的月薪只有15萬日幣（約新台幣3.7萬），假期也只有公告上的一半。

面試官甚至口出狂言，表示他們這種鄉下地方，所有公司都是這樣徵才，因為如果把真實情況說出來，就不會有人願意來面試，並詢問他能否接受；男子聽完後十分無言，隨後立刻拒絕這份工作，更憤怒投書媒體，希望這種寫假訊息騙人的公司可以受到懲罰。