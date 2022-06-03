有民眾近日在溪邊時，赫然看見水上漂流著一對「嬰兒」，讓他當場嚇壞，仔細一看才發現竟然是玩偶，且身上還捆著紅線，照片曝光後引爆網友熱議，不少人認為背後不單純，急勸原PO不要輕舉妄動，以免招來厄運。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》上傳兩張照片，並PO文透露，當時自己站在橋邊，眼角餘光卻瞄到溪水中竟然有兩名「嬰兒」隨著水流載浮載沉，讓他當場嚇壞。後來原PO仔細觀察，這才發現只是兩個肉色玩偶，讓他瞬間爆氣痛批「歐北ㄉㄢˋ，害林北甲昏欻幾欸」（亂丟，害我抽菸嚇一跳）。

畫面中可見，該對假嬰兒不僅使用塑膠袋個別套住，避免浸水，還採取面對面的姿勢，以紅線牢牢綑綁，玩偶之間還夾著一張白紙，似乎是遭到有心人刻意扔入溪中放水流，乍看之下顯得格外驚悚。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「雙屍…」、「誰亂丟寶寶啦」、「真的會嚇死人」；不過也有網友質疑事情並不單純，「應該是超渡」、「感覺是作法送鴛鴦放水流，恐怖」、「這應該有煞，不要去理會」、「中間那張紅紙可能有生辰八字」、「怕抓交替，總之看到別撿」。

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