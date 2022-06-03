大陸一名16歲少年因為與父母發生爭吵，負氣之下竟然從37樓，一路徒手往下爬，直到爬到3樓時，被獲報趕來現場的消防人員一把抓回室內，這才結束一場虛驚。

根據陸媒報導，上月27日，廣州省貴陽市一名16歲少年，竟然在沒有任何防護措施的情況下，從37樓頂，沿著外牆一路徒手往下攀爬，險象環生的畫面嚇得路過民眾驚呼連連，並緊急報警。

不過令眾人感到錯愕的是，少年的行動十分敏捷，只花了10多分鐘就從37樓爬到3樓，最後被獲報的消防人員從3樓窗戶一把抓回室內，所幸過程中並未釀成憾事。

影片曝光後，網友全替少年的安危捏一把冷汗，紛紛留言直呼「真是藝高人膽大」、「蜘蛛人都甘拜下風」、「該不會是偷情被發現，跳窗逃跑？」、「不像偷情的，像是專業跑酷的」、「應該是玩極限運動的，因為正常人對高度有恐懼，而且37樓爬下來，對體能和心理素質都是考驗，一般偷情的人做不到這種程度」。

不過知情人士則指出，少年是跟父母吵架後，一時想不開，跑到頂樓揚言尋短，沒想到卻驚動了消防人員，少年因為不想被抓，才會從頂樓爬牆而下，試圖溜走。

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