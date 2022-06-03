又到了一年一度的端午節，相信許多人家裡有吃不完的肉粽，尤其是想到接下來好幾天只能吃粽子度日，更是一個頭兩個大。對此，就有網友分享粽子的銷魂吃法，不僅焦香味十足，口感更是大升級，貼文一出隨即掀起眾人熱議。

相較於多數人都是使用電鍋將粽子蒸熟後飽餐一頓，原PO在臉書社團《廚藝公社》分享另類的料理方法，只要在煎鍋上放些許食用油，熱鍋後將肉粽壓扁，接著以小火慢煎，直到外皮煎至酥脆就可以起鍋了，「吃起來酥酥香香的，最後撒上胡椒粉以及辣椒粉，個人覺得很好吃！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「第一次知道原來還能有這種吃法」、「高招！沒想過可以煎」、「這個月的早晚餐有變化了」、「這跟煎米腸有異曲同工之妙」、「天啊！端午節終於被破解了嗎？每年都吃到好怕喔」。

也有不少吃過的網友給予高度評價，「煎起來有鍋巴口感，好吃」、「我有時候還會打蛋一起煎」、「以前家裡吃不完，最後阿嬤都是用煎的，紅龜粿也可以哦！超好吃的」、「我覺得煎的比電鍋蒸的還要好吃2倍」、「我家是切片煎，每一片都有不同的料，吃過就回不去了」。還有饕客分享美味升級的祕方，「北部粽煎不出這樣味道，一定要南部粽才可以，而且有花生會更香」。