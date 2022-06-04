慈禧太后一生雖然從未登基稱帝，卻始終都在垂簾聽政，把持朝政近半世紀，不過在她入宮9年後，咸豐皇帝就因病去世，迫使年僅28歲的她守寡長達47年之久。作為晚清實際掌權者，慈禧吃穿用度都是最頂級奢華的，擁有的奇珍異寶更是數不清，尤其她每晚入睡前都會拿出一件寶物把玩到深夜，甚至死後也帶入墓中陪葬。

根據陸網報導，伺候慈禧的老太監回憶，慈禧每天晚上閒暇時都會拿出「玉藕」把玩，而慈禧之所以獨獨鍾愛它也不是沒有理由，因為這個玉藕是用最好的玉器雕刻而成的，色澤乳白，表面滑潤，有嬰兒手臂般粗細，不管是材質還是造型，都十分獨特罕見，價值連城。

坊間謠傳，慈禧對於玉藕愛不釋手，就連睡覺也要握在手上，背後原因除了象徵出淤泥而不染以及冰清玉潔的高貴情操，用途上也有鎮定安神的奇效。

《本草綱目》對玉藕就曾有過記載，指出「玉可潤心肺，柔筋強骨，疏通血脈」，後來太監李蓮英也承認，特別注重養顏美容的慈禧，晚年飽受失眠之苦，當時他送給慈禧時有特別囑咐「玉石能避邪」，這對殺人無數的慈禧而言，無疑是最大的心理慰藉，更是「安眠神器」，以至於無時無刻都握在手中，片刻不離身，甚至死後也作為陪葬品帶在身邊。