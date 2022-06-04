不少男性愛車如命，甚至還把車子比喻成老婆，不過真的有人將車當戀人疼愛。美國阿肯色州一名男子愛上一部轎車，甚至會與車發生關係，這一段人車畸形戀還被拍成紀錄片，近日外媒再次翻出這段故事，引發網友討論，許多人都覺得不可思議。

物戀癖男把轎車當成愛人，旅遊生活頻道TLC在2012年將此拍成紀錄片，近日又被翻出引發討論。(影片來源/YouTube/tlc uk)

根據《紐約郵報》報導，來自阿肯色州的納撒尼爾（Nathaniel）2005年在一家汽車經銷商，對一輛1998年的雪佛蘭蒙特卡洛雙門轎跑車一見鍾情，之後便將它買下，將車視為男性並取名「蔡斯」（Chase），納撒尼爾提到，「它的車身、內裝設計都與我很合，我不知道我為何會有這種感覺，但我知道我非常愛它，我們在一起時很開心」。

納撒尼爾回憶的說，他從10幾歲時就對車很感興趣，但當時他也沒多想，遇到蔡斯前也曾與女性約會過，但都從未真的談過戀愛，直到遇見蔡斯，才覺得這輛車是他的真愛，「當看到蔡斯被刮傷實，我會非常困擾，它如果出了意外，我的心臟可能會停止跳動」，他甚至還會與車發生關係，花了5年才敢將這件事說出來，因為害怕被旁人投以異樣眼光。

納撒尼爾表示，他喜歡壓著蔡斯愛撫磨蹭，有時甚至會讓車壓在他身上，做出騎乘位姿勢，同時還會去親吻蔡斯的保險桿，一邊說著「我愛你，寶貝」，他也喜歡坐在車內的感覺，一邊溫柔地撫摸方向盤，而他的故事在2012年被「旅遊生活頻道TLC」拍成紀錄片《我奇怪的癮》「My Strange Addiction」，近日又被翻出來引發討論，但自從紀錄片播出後，納撒尼爾也從未露面，或是公開發表過言論。

而納撒尼爾其實是患有「物戀」（Object sexuality），指對特定非生命物體產生性癖好，過去也有不少案例，德國一名23歲女子羅多（Sarah Rodo）愛上波音737，雖然她過去曾談過幾段戀愛，但唯有與飛機交往，才讓她覺得愛情更完整，為了能天天見到波音737，她甚至會定期搭飛機，就是盡可能與飛機有更多接觸。