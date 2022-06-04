美國一名動物攝影師專門拍攝鯊魚，他曾入潛水籠近距離拍攝大白鯊，但詭異的是，大白鯊似乎沒有眼球，眼眶裡呈現白色，瘋狂在籠子附近覓食，模樣宛如「殭屍」，但這其實是大白鯊獵食或打架時的自我保護方式，眼球全白的照片也讓許多人驚呼。

大白鯊獵食時為了保護眼睛，因此將眼球向後翻滾，形成眼睛全白的恐怖模樣。(YouTube/EuanArt)

根據《紐約郵報》報導，36歲攝影師蘭納昌（Euan Rannachan）非常喜歡鯊魚，並以鯊魚為拍攝主角，2019年他與朋友至墨西哥瓜達盧普島（Guadalupe Island），進行潛入鯊魚籠中的拍攝工作，意外拍到一條全身是傷的大白鯊，而且牠還沒有眼球，蘭納昌將影像分享於YouTube，並稱牠為「殭屍鯊魚」，近日這段影片又意外獲關注。

蘭納昌提到，「我之前也見過這一條雌性鯊魚，但我不知道牠的名字，牠曾在另外一座島附近出沒」，而鯊魚其實並非沒有眼球，只是掠食時為了保護自己，會將眼球向後滾動，因此呈現如此詭異的模樣，而他拍攝鯊魚的照片也並非只是興趣，照片會捐給墨西哥的海洋保護科學機構（MCSI），用於收集鯊魚的數據，並為照片中的鯊魚做特徵標記，方便研究員日後能分辨鯊魚的身分。

據《AZ Animals》介紹，許多鯊魚都有類似眼瞼的構造，稱為「瞬膜」（nictitating membrane），主要用於覓食和戰鬥，能夠有效的保護眼睛，例如虎鯊、雙髻鯊等，但大白鯊、尖吻鯖鯊、沙虎鯊及白斑角鯊並沒有瞬膜，為了能夠保護眼睛，牠們會將眼睛向後滾動至頭上的位置，例如攻擊海豹和海獅等動物時，經常會被對方鋒利的爪子和牙齒弄傷，因此保護眼睛的機制就非常重要。