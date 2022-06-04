A Florida man (of course) nearly had his penis bitten off by a woman performing oral sex on him when they got into a head (no pun intended) on collision with a FedEx van. pic.twitter.com/hZCooVv6Ld — Mike Sington (@MikeSington) June 3, 2022

美國佛羅里達州近日發生一起離譜的汽車對撞事故，背後原因竟然是休旅車駕駛和女友正在車上壞壞，當女友忘情替他口交時，導致駕駛一時失了神，迎面撞上一台貨車。警方獲報後到場，發現駕駛下半身赤裸，還痛苦的抓著差點被咬斷的命根子倒地不起。

根據《每日郵報》報導，整起事故發生在當地時間2日晚上7時許，該名男駕駛因為女友的親密行為，一時失了神，才會導致車子失去控制，迎面撞上行駛於對向車道的聯邦快遞貨車，雙方車頭嚴重毀損。

根據照片顯示，休旅車上的兩人在撞車後自行爬出休旅車，且呈現半裸狀態，等待救援，當時駕駛仰面躺著，看似很痛苦；女子的牛仔褲則脫至腳踝處，身上只穿著內褲和白色背心，狼狽的趴在地上。

報導指出，事故發生時，坐在副駕駛座的女友正在幫駕駛口交，但因為撞擊力道太大，駕駛的陰莖差點被女友咬斷，且腹股溝傷勢不明；女友則是輕傷。至於聯邦快遞車輛上的駕駛與乘客似乎狀況良好，僅受到輕傷，事發後隨意的坐在人行道上，等待當局處理車禍事故。