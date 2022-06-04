遇到比自己身高還高的動物時，普通人應該都會嚇得趕緊逃開，但有孩童竟是停下來禮貌鞠躬。大陸2名男孩日前在回家路上，遇到2隻大鴕鳥不斷靠近，其中一名男孩竟停下腳步，不僅主動讓路，甚至還有禮貌的彎腰鞠躬，有趣過程全被附近監視器拍下。

綜合陸媒報導，河北石家莊一對小兄弟在回家路上，看到眼前出現2隻鴕鳥，年紀較小的弟弟被嚇得趕快逃開，但哥哥卻突然停下腳步，不僅主動讓路，甚至還有禮貌的彎腰鞠躬，期間不斷揮手示意，似乎想表示自己沒有惡意，有趣的是，鴕鳥隨後還揮動翅膀，似乎在說「好吧！讓你過去吧」，鴕鳥的回應也讓不少人笑翻。

男孩超有禮貌的行為，也引起大陸網友討論，不少人認為，鴕鳥體型與力氣都很大，放養在路上很危險，事後鴕鳥的主人表示，鴕鳥平時都是關在圍欄裡，當時剛好放出來溜達，沒想到正巧遇到小朋友，而鞠躬男孩以前曾被鴕鳥踹過一腳，所以當他再次遇到鴕鳥時，雖然心裡很害怕，但依舊保持鎮定，決定先讓路。

鴕鳥主人也提到，日後為了安全起見，會再注意飼養方式，也盡量避免讓鴕鳥直接面對小孩子。不少網友看完影片表示，「個頭沒人家高，身材也沒人家壯，狹路相逢心裡慌」、「男孩反應迅速啊，鴕鳥都看傻了」、「鴕鳥還揮了揮翅膀，看起來好可愛」。