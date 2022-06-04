端午節除了吃粽子，民間也有划龍舟的習俗，不過因為疫情，許多地方紛紛停辦。但是大陸湖南在端午節當天卻傳出一起憾事，有龍舟在河道突然被雷劈中，導致船上一名男子落水失蹤，至今生死未卜。

綜合陸媒報導，昨（3日）下午5時許，湖南省湘潭市正下著大雨，但是民眾卻不顧天氣狀況不佳，且水流十分湍急，仍執意下水划龍舟。沒想到當龍舟行駛在河道時，突然降下一道閃電，直接劈中船頭，造成一名男子因為雷擊而落水失蹤，救援隊找了一個晚上依舊沒找到人。

報導指出，當地政府官員表示，早在5月時就發出一紙公告，禁止民眾在防汛和疫情期間划龍舟，並且派出巡邏隊加強巡邏，嚴防居民私自下水，沒想到端午節當天即便下著大雨，卻依然有民間的龍舟隊不顧禁令，下水划龍舟。

意外發生後，當局立刻組織動員，派出警消等救援隊到場展開援救行動，無奈因為河水太過湍急，救援工作並不順利，遭到雷擊落水的男子至今依舊生死不明。