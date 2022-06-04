¿Con ese novio para qué quiere enemigos? La abandonó durante un asalto en #Ecatepec. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/vXFQcNA3xk — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 30, 2022

當禍從天降時，另一半拋下自己後跑掉，你能接受嗎？墨西哥有一對情侶，日前濃情密意的手牽著手，漫步在街道上，沒想到不久後隨即被搶匪盯上，但最讓眾人錯愕的是，男子當下竟然甩開女友的手，立即拔腿狂奔，徒留女友傻愣在原地。監視器畫面曝光後隨即在網路上瘋傳，並掀起網友熱議。

墨西哥艾卡特佩市（Ecatepec）一處路口的監視器拍到一幕荒唐畫面，當地時間5月24日下午6時48分，有一對年輕情侶手牽著手走在街上，後來有2名搶匪騎著一輛機車靠近，坐在後座的搶匪跳下車後，立即衝向情侶，沒想到下一秒男友手刀狂奔，絲毫不顧女友的安危，獨留她一人陷入險境。

眼看男友拔腿就跑，女子只能無助的看著男友離去的身影，面對搶匪步步逼近，她也只能任由對方搶走口袋中的手機後逃逸，而搶匪從下車到上車僅短短6秒時間，所幸最後女子並沒有遭到搶匪傷害。

墨西哥記者貝塞瑞爾（Jorge Becerril）日前把這段影片上傳至推特，不少網友一看全氣炸，紛紛留言直呼「6秒看清男友值不值得依靠」、「不用當英雄，但至少要陪她面對搶匪，別讓她一個人吧」、「他逃過了今天，不怕事後被女友狠狠修理嗎」，但也有人出言緩頰，認為男子只是出於本能逃離險境，不該過度苛責他。