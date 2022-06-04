過街老鼠人人喊打，但是比貓大的老鼠，你敢打得下手嗎？美國紐約一間酒吧，日前闖入一隻比許多家貓的體型還大的老鼠，嚇得在場的酒客們驚聲尖叫，就連店員也瞬間腿軟。好在一名女子霸氣現身，直接徒手拎起巨鼠的後頸，在眾人英雄式的歡呼聲下，將巨鼠抓至店門外放生。

綜合外媒報導，紐約市布魯克林區一間酒吧，日前出現一隻北美獨有的「負鼠」（Opossum），由於牠的體型比一般常見的老鼠還大上好幾倍，甚至比一般家貓或是小狗都來得大隻，嚇得在場所有人放聲尖叫。至於深陷陌生環境的負鼠，也因為遲遲找不到逃生出口，而蜷縮在角落不敢動彈。

就在眾人不知該如何是好之際，一位名叫莎拉（Sara Fulton）的女子正好走進店裡，目睹眼前混亂的景象後，立即將手機交給客人保管，並霸氣說道「我來自阿拉斯加！」接著就彎腰徒手拎起負鼠的後頸，英勇行徑讓眾人連番喝采，還以英雄式的歡呼，恭送莎拉將負鼠帶出酒吧外頭放生。

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，莎拉事後接受媒體訪問時透露，當下她對著負鼠說道「嘿！我知道你很害怕，我只是想把你拎出去，因為這對你來說最不痛苦。」她也提到，自己生長在有駝鹿和黑熊的地方，區區一隻負鼠對她來說根本不算什麼，她還將拎著負鼠的照片PO網，自豪的說「我做的！」不少網友也紛紛打趣笑說，「負鼠沒想到在布魯克林會有這種人」、「幹得好，感謝您安全地把牠救出來」、「就跟阿嬤會徒手抓蟑螂一樣讓人崇拜」。

事實上，負鼠是北美唯一有袋動物，身長約莫38～51公分，重達4～6公斤，牠們性情温順、適應力極強，只要有食物、水和住所就能存活。負鼠最特別之處在於，面對危害時會睜開眼睛及嘴巴，倒地「裝死」，並且從肛門排出黃綠色液體，發出腐臭氣味，讓獵捕者誤以為牠們已經死亡，時間短則幾分鐘，長則數小時，負鼠就會恢復正常。