大陸一名男童過去曾被鴕鳥踹過，從此記取教訓，見到鴕鳥都畢恭畢敬，不但主動讓路，還會有禮貌地鞠躬，求對方放過自己，逗趣的畫面全被監視器紀錄下來，在網路上引發熱烈討論。

綜合陸媒報導，河北石家莊有2名小男孩，在回家的路上遇到2隻大鴕鳥，從畫面中可以看到，哥哥先是舉起手，示意鴕鳥不要再靠近，然而事與願違，弟弟見鴕鳥走過來，立刻小跑繞路離開，而哥哥則繼續站在原地，不斷朝鴕鳥打招呼，還很有禮貌地對牠們鞠躬，隨後轉身離開，未料這2隻鴕鳥仍跟在他身後，哥哥只好再次舉起手阻止。

這段逗趣的畫面全被一旁的監視器拍攝下來，鴕鳥的飼主透露，平時都會將鴕鳥關在圍欄內，事發當天才剛把鴕鳥放出來，就遇見了這2名小朋友，而對鴕鳥鞠躬的小男孩，過去其實被鴕鳥踹過一腳，雖然表面上看起來很淡定，但內心非常慌張，害怕會再被鴕鳥踹一次。

影片曝光後，不少網友都覺得十分逗趣，紛紛留言：「小小年紀就懂人情世故」、「鴕鳥：這麼禮貌的孩子，放過你了」、「那鴕鳥甚至還伸了下翅膀示意，就好像在打招呼一樣」、「論禮貌的重要性，鴕鳥都跟著客套了起來」；但也有人批評飼主這樣放養鴕鳥非常危險，「鴕鳥還是關起來好，有點危險，特別是小孩子，要是攻擊踢小孩子，後果不堪設想」。