大陸近日瘋傳一段影片，一名女子介紹自家醃製了25年的「酸草魚」，更稱這道料理只有在迎接重要客人時，才會拿出來享用，然而實際一看，就能發現大缸的蓋子上長滿了白色的黴菌，讓不少網友嚇得直呼：「不敢吃！」。

綜合陸媒報導，廣西柳州一名女子拍片展示自家醃製了25年的「酸草魚」，從影片中可以看到，她來到一個大缸旁邊，挪開壓在蓋子上方的2塊大石，接著再掀開為了隔絕空氣而鋪的紗布，露出正泡在醬汁中的一條條草魚，不過似乎是醃製的時間太長，蓋子上出現一大片白色黴菌，畫面十分怵目驚心。

隨後女子拿出幾條酸草魚展示，只見這些魚都事先被對半剖開，裡面的內臟也已經清理乾淨，而魚肉則被醬汁染成了澄紅色。女子還透露，這道料理只有在迎接重要客人的時候才會拿出來吃。

影片曝光之後，不少網友都覺得相當驚悚，質疑是否會有食安問題，「我真的怕，這一頓下去醫院又躺幾個…二十多年的東西，就算是醃製品也存在高風險」、「我不知道乾不乾淨，我只知道我絕對不會吃」、「這真的能吃嗎？」、「就算能吃，我也不敢」、「這魚再泡下去要變木乃伊了」、「專門招待客人的，吃完你就別走了」。

不過也有人表示，25年應該只是大缸內醬汁的年齡，因為醃製25年的魚肉不可能這麼完整，推測應該是吃完一批魚又再放入另一批魚，影片中的草魚，實際醃製的時間可能只有1、2年而已。